VAR poništio eurogol Varaždina za pobjedu na Maksimiru, napadač gostiju završio na hitnoj

Zeljko Hajdinjak CROPIX via Guliver Images

Pobjednika nije bilo niti u drugom subotnjem susretu 25. kola HNL-a, na maksimirskom su stadionu nogometaši Lokomotive i Varaždina remizirali 1-1 (1-0).

Lokomotiva je povela u 31. minuti, a strijelac je bio Jordanac Ibrahim Sabra, koji je ove zime u zagrebački klub došao na posudbu. Matej Vuk zabio je pogodak u 74. minuti za konačnih 1-1.

Obje su momčadi ostale na svojim dosadašnjim pozicijama. Lokomotiva je sedma, Varaždin peti, a razdvajaju ih četiri boda.

Dosta usporeno je s obje strane otvorena utakmica. Niti jedna momčad se nije nametnula, a uglavnom se prijetilo ubacivanjima u suparničke šesnaesterce, što nije donijelo nikakva prava uzbuđenja.

Bilo je vidljivo da bi prekidi mogli biti glavna opasnost u takvoj konstelaciji snaga, a na takav način je i postignut prvi pogodak. U 31. minuti je Trajkovski izveo korner, do lopte je stigao Sabra i pogodio varaždinsku mrežu. Postao je time Sabra prvi Jordanac u povijesti HNL-a koji se upisao u strijelce na hrvatskim travnjacima.

Samo pet minuta kasnije Varaždin je izjednačio, ali je pogodak poništen zbog prethodnog zaleđa. Iz prvog poluvremena još treba izdvojiti težu ozljedu napadača Varaždina Ivana Mamuta zbog čega je morao napustiti travnjak. Neslužbeno, Mamut je teško ozlijedio prst i prevezen je na hitnu pomoć u KBC Rebro.

U nastavku je bilo mirno do 58. minute kada su milimetri dijelili domaćina do vodstva 2-0. Opet je u središtu pozornosti bio Sabra koji je lijepo prevario Punčeca, ali je njegov šut potom zaustavio okvir vrata. Uslijedili su potom novi pokušaji Sabre i Trajkovskog za domaćina, dok je Varaždin i dalje vrlo sramežljivo napadao i prijetio Lokomotivi.

Nenadano su gosti ipak stigli do izjednačenja u 74. minuti. Vuk je pucao iskosa, a lopta je na svom putu dotaknula Kolingera, promijenila smjer i završila u mreži za 1-1. Nekoliko minuta kasnije još je jednom zaprijetio Varaždin. Pucao je Latković, ali na pravom se mjestu našao domaći golman Posavec.

U samoj završnici čak su bolji bili gosti koji su u 93. minuti zabili gol za 2-1. Sjajan je lob pogodio Latković, ali je nakon VAR provjere pogodak poništen zbog zaleđa te je dvoboj završen podjelom bodova.