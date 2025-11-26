Uprava Osijeka pred odlaskom, klub preuzima direktor slovenskog prvoligaša?

U Osijeku bi se mogle dogoditi promjene.
Navijači Osijeka već neko vrijeme zazivaju odlazak Uprave, a čini se da bi se to moglo i dogoditi.
Večernji list donosi priču kako bi “upravljačku funkciju u Osijeku mogao preuzeti Igor Barišić, čovjek koji trenutačno vuče konce u slovenskom prvoligašu Olimpiji.”
Barišić je Olimpiju preuzeo 2021. godine u trenutku kada je klub bio u financijskom gubitku od 25 milijuna eura.
Ova se promjena navodno sprema nakon što je Osijek u lošem rezultatskom periodu, za pobjedu ne znaju još od 28. rujna kada su slavili protiv Gorice s minimalnih 1:0. Trenutno su pretposljednja momčad HNL-a s 11 bodova.
