Umro je legendarni Srećko Bogdan

Screenshot YT

U 70. godini preminuo je Srećko Bogdan, legendarni hrvatski nogometaš, bivši reprezentativac i jedan od ključnih igrača u povijesti Dinama. Vijest o njegovoj smrti prva je objavila Međimurska sportska mreža.

Bogdan je rođen 5. siječnja 1957. u Murskom Središću. Nogometni put započeo je u NK Rudar Mursko Središće, a potom je igrao za MTČ Čakovec. U Dinamo dolazi 1975. godine i ondje provodi deset sezona, ostavljajući dubok trag.

Igrao je na poziciji braniča, ali se isticao skok-igrom, čvrstinom i sposobnošću postizanja pogodaka, zbog čega je često sudjelovao u napadačkim akcijama. Za Dinamo je upisao 309 službenih nastupa i postigao 42 gola, što je izniman učinak za igrača njegove pozicije.

S Dinamom je osvojio naslov prvaka 1982., kao i Kup 1980. i 1983. godine. Njegova dugovječnost i kvaliteta svrstali su ga među igrače s najviše nastupa u povijesti kluba, a mnogi ga pamte kao zaštitno lice te slavne generacije.

Nakon odlaska iz Dinama 1985., karijeru nastavlja u Karlsruher SC, gdje ostaje do 1993. i bilježi oko 250 nastupa.

Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 11 utakmica. Debitirao je 1977. u Bogoti protiv Kolumbije, a posljednji nastup imao je 1983. u Luksemburgu protiv Zapadne Njemačke. Za Hrvatsku upisao je dva nastupa i jedan pogodak, igrajući protiv Rumunjske 1990. i Slovenije 1991. godine.

Po završetku igračke karijere okrenuo se trenerskom poslu. U Karlsruheu je radio kao direktor omladinske škole, trener juniora i pomoćni trener prve momčadi. Kasnije je vodio VfR Mannheim, Inter Zaprešić, Segesta Sisak, NK Međimurje i NK Savski Marof, a ostao je aktivan i u radu s mladim igračima.

Šira javnost pamti ga i kao stručnog sukomentatora HRT-a tijekom FIFA Svjetskog prvenstva 2006.