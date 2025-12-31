Umro je legendarni Marijan Čerček, član Dinamove kultne generacije

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Posljednjeg dana 2025. godine "plavu“ obitelj pogodila je iznimno tužna vijest – u 77. godini života preminuo je Marijan Čerček, istinska legenda Dinama.

Vijest je potvrđena Sportskim novostima iz kruga obitelji.

Marijan Čerček rođen je 3. veljače 1949. u Zagrebu, a cijelu igračku karijeru proveo je u dva zagrebačka kluba – Dinamu i Zagrebu. Dres Dinama nosio je do 1975. godine, upisavši 226 službenih nastupa i postigavši 35 pogodaka, a uz osvajanje Kupa velesajamskih gradova bio je i osvajač jugoslavenskog kupa 1969. godine. Za Zagreb je igrao od 1975. do 1982. godine, a u karijeri je zabilježio i jedan nastup za reprezentaciju Jugoslavije.

Čerček je imao tek 18 godina kada je upisao svoj prvi službeni nastup za seniorsku momčad, i to ni manje ni više nego u finalu Kupa velesajamskih gradova 1967. godine.

Već tada ostavio je neizbrisiv trag. U finalu protiv Leeds Uniteda postigao je pogodak za vodstvo Dinama, nadvisivši u skoku znatno višeg i iskusnijeg engleskog braniča Jackieja Charltona. Iako visok svega 168 centimetara, Čerček je u 39. minuti pokazao nevjerojatnu snalažljivost i hrabrost, što nije prošlo nezapaženo ni kod britanskih novinara koji su, uz divljenje, isticali razliku u visini između njega i Charltona, ali i činjenicu da je Dinamov napadač izašao kao pobjednik iz tog duela.

Popularni Čera, pisali su o njemu u Dinamu, bio je poznat kao vrhunski dribler i tehnički iznimno potkovan igrač. Odlikovali su ga eksplozivni prodori po desnoj strani, okretnost i prodornost, a treneri su cijenili njegovu igru „na prvu“ i precizan udarac punom nogom. Prošao je kompletnu Dinamovu školu nogometa, a već u juniorskim danima uspješno je pokrivao sve napadačke pozicije te se, po potrebi, mogao koristiti i u veznom redu. Iako nije bio snažan i fizički dominantan napadač, to ga nije sprječavalo da se bez zadrške upušta u čvrste duele.

VEZANA VIJEST Emotivni Marijan Čerček za SK: Spremao sam se na rođendan, a otišao je moj najdraži Dinamov igrač

Prije nepuna dva mjeseca Čerček je upravo za Sport Klub imao posljednji javni istup. Pričao je tada o Rudolfu Belinu koji je preminuo početkom studenoga. Osvrnuo se tada na legendarnu 1967.

“Ljudi danas ne shvaćaju koliko je to bilo veliko. Dinamo je tada izbacio Juventus, Eintracht Frankfurt, a u finalu pobijedio Leeds United. Godinu nakon toga taj isti Leeds je osvojio to natjecanje, što govori koliko je to bila jaka momčad. Teško je danas ponoviti takvu kemiju. Mi smo bili kao obitelj – domaći dečki, većinom iz Zagreba i okolice. Dinamovac iz Šibenika Rora je bio uz nas te još neki iz Slavonskog Broda, Varaždina… nije bilo stranaca, nije bilo novca, ali bilo je srca i zajedništva. I zato smo mogli sve”, rekao je tada Čerček.

Po svojim karakteristikama bio je ispred vremena – krilni igrač moderne koncepcije, s iznimnom brzinom u vođenju lopte i proigravanju. Stručnjaci su u analizama često isticali njegov osjećaj za prostor i manevriranje, što je dodatno pojačavalo njegovu napadačku učinkovitost. Posebno se pamti njegov nastup protiv Slovana iz Bratislave u rujnu 1969., momčadi koja je samo nekoliko mjeseci ranije osvojila Kup pobjednika kupova pobijedivši Barcelonu u finalu. Iako je Slovan u Zagreb stigao kao aktualni europski prvak tog natjecanja, Dinamo ga je uvjerljivo svladao 3:0 u prvom kolu Kupa pobjednika kupova, a Čerček je bio jedan od ključnih igrača susreta. Jedan od tadašnjih naslova glasio je: “Čerček briljirao i ‘pomutio pamet’ braniču Mutkoviču“.

Dinamo je u tom natjecanju potom eliminirao i Olympique Marseille, prije nego što ga je na proljeće zaustavio Schalke. Čerček je tijekom karijere posebno pamtio i dvoboje protiv Crvene zvezde i Vojvodine, u kojima je u novinskim izvještajima dobivao najvišu moguću ocjenu – čistu desetku.

Nakon završetka igračke karijere radio je kao trener u Dinamovoj nogometnoj školi Hitrec-Kacian, a kasnije je bio uključen i u rad klupske skupštine, iz koje ga je udaljio tadašnji predsjednik Mirko Barišić.