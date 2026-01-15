U Ligama petice 10 nogometaša koji su prošli Dinamovu školu, Barcelona ima najviše

Podijeli :

AP Photo/Darko Vojinovic via Guliver Images

Iz podmlatka španjolskog prvaka Barcelone izašlo je 40 nogometaša koji ove sezone igraju u "ligama petice", pa je po tom kriteriju La Masia najuspješnija nogometna škola na svijetu, objavio je Međunarodni centar za sportske studije (CIES) u srijedu navečer.

Iz zagrebačkog Dinama poteklo je 10 igrača koji trenutno igraju u prvim ligama Italije, Španjolske, Njemačke, Engleske i Francuske. Toliki broj igrača dali su i Liverpool, Betis, Werder, Boca Juniors, PSV i Porto.

CIES, statistički ured sa sjedištem u Švicarskoj, uzimao je u obzir klubove u kojima su igrači proveli barem tri sezone dok su bili u dobi između 15 i 21 godine.

Među onima koji su prošli Dinamovu nogometnu školu su Luka Modrić (Milan), Mateo Kovačić (Manchester City), Josip Brekalo (Oviedo) i Andrej Kramarić (Hoffenheim).

U Barceloni, vodećoj momčadi španjolskog prvenstva, poteklo je najviše igrača koji ove sezone nastupaju u pet najjačih liga Europe.

Slijedi Real Madrid s 35 igrača, Paris Saint-Germain s 31, Stade Rennais ih ima 29, Ajax 27, Chelsea 25, a Real Sociedad 24. Engleski klubovi Manchester City, Manchester United i Arsenal imaju ih po 22.