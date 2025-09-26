Trener Slaven Belupa najavio Dinamo: ‘Izraziti su favoriti, ali imat ćemo i mi svoje šanse’

Podijeli :

NK Slaven Belupo

Pred nogometašima Slaven Belupa jedno je od najtežih gostovanja, ako ne i najteže, u okviru hrvatskog nogometa.

Naime, u osmom kolu SHNL-a odlaze put Maksimira, na noge Dinamu, koji je pun samopouzdanja nakon što je u proteklih tjedan dana slavio na Poljudu, a onda i protiv turskog velikana Fenerbahčea u Europskoj ligi. Također, Dinamo je trenutačno i vodeći na ljestvici, ima tri boda više od Hajduka, odnosno sedam od Slaven Belupa, koji je dosad u metropoli slavio dvaput protiv Dinama, prenosi službena stranica Slaven Belupa.

“U fenomenalnom su stanju nakon dvije zadnje pobjede, ali okrećemo se sebi i gledamo kako možemo napredovati. Neće biti lako, Dinamo je u ovom trenutku izraziti favorit, ali mi svoje šanse imamo i pokušat ćemo ih iskoristiti”, kazao je prije nego se prebacio na stanje u momčadi:

“Viroze su počele harati posljednjih dana, neki igrači su načeti, ali vjerujem da će se do nedjelje oporaviti. U problemu je Ivan Božić, koji ima kroničnu problematiku skočnog zgloba i vjerojatno će izbivati nešto dulje s terena”, pojasnio je trener Gregurina stanje s igračem koji se ozlijedio na Kup utakmici u Kotoribi:

Naglasio je da s taktičkog aspekta nema puno nepoznanica između Slavena i Dinama i da po tom pitanju ne mogu oni iznenaditi nas, ali ni mi njih.

“Ključno je da budemo kompaktni u svakom pogledu, odgovorni na lopti u svim dijelovima terena, a trebat će i malo sreće na Maksimiru ako želimo do pozitivnog rezultata”, poručio je i dodao da će Dinamo sigurno promijeniti nekoliko igrača, no da o tome nije previše razmišljao.

“Moraju odmoriti za Europu, ali koga god da pošalje na teren, to su sve jako kvalitetni igrači, željni dokazivanja da se ubace u prvi sastav nakon ove dvije pobjede, tako da će u svakom slučaju biti teško”, istaknuo je.

Nije tajna, Gregurina je prošlu sezonu usko surađivao s Kovačevićem, koji ga je htio sa sobom odvući u Dinamo, no na kraju su i on i Delić ostali u Koprivnici i nisu požalili. Ipak, s Kovačevićem je ostao u dobrim odnosima, no uoči ove utakmice nisu se čuli.

“Čestitao sam mu porukom nakon pobjede nad Fenerbahčeom, ali jedva čekam da se vidimo i pozdravimo. Puno emocija zajedničkih je tu bilo, prošli smo i preživjeli puno toga i raduje me susret s njim u svakom slučaju”, poručio je za kraj Mario Gregurina.