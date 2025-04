‘Svi smo uvjereni da možemo doći do cilja, Gattuso posebno. Želja nam je da Livaja u Hajduku završi karijeru’

Podijeli :

Guliver Images

Predsjednik Hajduka Ivan Bilič osim o financijskom stanju u klubu, dotaknuo se igrača te trenera Gennara Gattusa.

U razgovoru za Novu TV, Bilić je upitan hoće li se i iduća sezona nastaviti s Gattusom na klupi…

“On je cijelu ovu sezonu imao podršku uprave, napravio je jako kvalitetan rezultat. Inicijalan cilj nam je bio ući u Europu, što nismo uspili, ali drugi cilj je bilo da bude konkurentan za osvajanje prvenstva i u tome je uspio. Neću pričati o Gattusu jer je fokus na prvenstvo trenutačno, imamo još sedam kola do kraja prvenstva i svi smo uvjereni da možemo doći do cilja, a on posebno.“

Ivanu Rakitiću jedinom među ključnim igračima ističe ugovor:

“Želja nam je da ostane tu. To smo mu rekli i vjerujem da ćemo u dogledno vrijeme imati dobre vijesti.“đ

Je li vaša želja i strateški interes kluba da Livaja završi karijeru na Poljudu?

“Jako bih to želio, a vjerujem da je to i u interesu kluba.“