Sudačka komisija se oglasila oko crvenog kartona Jurišića na Poljudu, Slaven teško oštećen

Podijeli :

PhotoNews/Panoramic via Guliver Images

Bertrand Layec, glavni čovjek sudačke komisije Hrvatskog nogometnog saveza, objavio je analizu spornih situacija iz 13. kola SuperSport HNL-a.

Zaključio je da suci u većini slučajeva postupili ispravno, osim u jednom — smatra da je Slaven Belupo bio oštećen jer mu nije dosuđen kazneni udarac protiv Lokomotive. Layec je izdvojio nekoliko ključnih trenutaka i detaljno ih objasnio u svojoj analizi.

Situacija br. 1: GORICA – VUKOVAR 1991 (77. minuta); agresivno ponašanje

“Nakon što je domaća momčad postigla pogodak, koji nije priznat zbog kažnjiovg zaleđa, gostujući branič br. 34 namjerno je pljunuo u leđa domaćeg napadača br. 9 što sudac nije primijetio. Nakon preduge provjere VAR je preporučio sucu da pregleda situaciju radi potencijalnog crvenog kartona.

Sudac je utvrdio pljuvanje braniča i ispravno mu dodijelio crveni karton zbog agresivnog ponašanja prema suparničkom igraču.”

Karačić za SK: Kovačević je griješio, no zaslužuje priliku podići Dinamo Jedan se igrač Dinama ispričao suigračima, a najskuplji igrač kasni na treninge?!

Situacija br. 2: LOKOMOTIVA – SLAVEN BELUPO (88. minuta); kazneni udarac

“Tijekom protunapada gostujuće momčadi napadač br. 23 ušao je u kazneni prostor te bio u duelu s braničem domaće momčadi br. 20.

U trenutku dok je napadač imao kontrolu nad loptom branič je napravio prekršaj saplitanja. Ni u jednom trenutku branič nije igrao loptom niti je dodirnuo, a napadač ni u jednom trenutku nije naglasio kontakt.

Smatramo da je branič nepropisno srušio napadača te da je sudac propustio dosuditi kazneni udarac, a VAR pozvati suca na pregled situacije.”

Situacija br. 3: HAJDUK – OSIJEK (64. minuta); druga opomena

“U startu dvojice suparničkih igrača, igrač gostujuće momčadi, koji je već dobio žuti karton u 45. minuti, udario je u nogu suparničkog igrača bez dodirivanja lopte. Prvi pomoćni sudac obavijestio je suca o ovom preoštrom startu, a nakon nekoliko sekundi sudac je odlučio pokazati drugi žuti karton igraču koji je počinio prekršaj.

Smatramo da se ovaj start može definirati kao nesmotren i da je zaslužio žuti karton.”

Situacija br. 4: HAJDUK – OSIJEK (82. minuta); igranje rukom

“Prilikom udarca prema gostujućim vratima, branič br. 38, koji je padao na tlo, skrenuo je loptu rukom. Branič je bio okrenut lopti leđima te je postavio ruku u normalan položaj kako bi podupro tijelo.

Prema Pravilima nogometne igre i našim smjernicama u potpunosti podržavamo odluku donesenu na terenu za igru da se ovakav kontakt ne kažnjava dosuđivanjem kaznenog udarca”, prenosi HNS.