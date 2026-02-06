Sopić u svom stilu: ‘Pričam hrvatski, možete pisati što hoćete’

Podijeli :

NK Osijek

Trener Osijeka Željko Sopić stao je pred novinare uoči nedjeljnog gostovanja kod Varaždina u 21. kolu SuperSport HNL-a, koje počinje u 15 sati.

Osijek u taj susret ulazi ohrabren pobjedom protiv Rijeke (1:0) u prošlom kolu, kojom je napokon pobjegao s dna ljestvice, a sada u Varaždinu lovi prvi niz od dvije pobjede u aktualnoj sezoni. Garcia: Livaja će vjerojatno igrati, bez problema smo mogli pobijediti protiv Istre i Gorice

“Lakše je nakon pobjede nad Rijekom. Slobodnije se igrači osjećaju, ali vidjet ćemo na utakmici. Nadam se da će biti lakše, jer definitivno kada dugo čekaš nešto i to se dogodi – lakše je”, osvrnuo se Sopić na prošlu utakmicu.

Iznenadio je u toj utakmici odlukom da na gol postavi Nikolu Ćurčiju umjesto kapetana Marka Malenice, pa je novinare uoči gostovanja zanimalo hoće li se ista golmanska odluka ponoviti i u Varaždinu:

“Vidjet ćemo prije utakmice. Pričam hrvatski, donesem odluku, stojim iza toga. I možete pisati što god želite. Onog trenutka kad izaberem jednog ili 11 ja živim s tim. Dobro ili loše, živim s time. Tako ću donijeti odluku prije utakmice. Nema problema. Svjestan sam odluke i posljedica.”

“Ako dođe ponuda koja zadovoljava klub i igrača, vjerojatno će nas napustiti. S druge strane imamo neke koje bi doveli ako netko ode. No, kako vrijeme odmiče, teže je zakrpati rupu. Imamo ideje, razgovore i nadam se da ćemo uspjeti sve to zgotoviti ako se dogodi”, rekao je Sopić o prijelaznom roku.