Garcia: Livaja će vjerojatno igrati, bez problema smo mogli pobijediti protiv Istre i Gorice

xLukaxKolanovicx via Guliver

Hajduk u subotu od 17:15 na Poljudu dočekuje Slaven Belupo u sklopu 21. kola SuperSport HNL-a.

Što se događa s Markom Livajom? Hoće li igrati od prve minute ili sjesti na klupu?

“Mislim da će krenuti jer Šego je out, a on je napadač. Ideja je ista, želimo igrati kao tim, biti agresivni, napadati i to je to. To je naš identitet. Želimo li napredovati, moramo tako igrati i tako igramo, na pobjedu. Ovo je momčad koju imamo, svi moraju raditi svoj posao.”

Gdje se izgubio Hodak? U zadnje vrijeme nije igrao.

“Imat će minutažu, dobro trenira i dobro igra. Profesionalan je, dobro radi i sviđa mi se. Samo jedan može igrati na toj poziciji, a to je trenutačno Sigur.”

Dvije utakmice, dva poraza. Osjećate li dodatan pritisak?

“Ne osjećam pritisak. Usredotočeni smo na svaku utakmicu. Znam da smo izgubili, ali dobro smo igrali. Ovo je nogomet, treba se fokusirati na sljedeću utakmicu, a to je Slaven koji radi odličan posao.”

O Slaven Belupu?

“Očekujem agresivan Slaven. Ima dobrog trenera, opasne igrače, Nestorovskog koji je top-napadač i čvrstu obranu. Čvrst su tim koji će se boriti za top 4.”

Ima li ova momčad manje kvalitete u odnosu na prvi dio sezone?

“To svi vide, ne trebam ja to govoriti. Treba vidjeti što je cilj kluba. Prodali smo igrača za 4.7 milijuna eura kojeg prije tri mjeseca nitko nije znao. Zna se koji je naš cilj i teško da se možemo boriti za nešto više. Imamo dobre igrače, ali izgubili smo 6-7 igrača, a nismo doveli nikoga. To je realnost. Za mene je važno da budemo dobri kao momčad, da mladi igrači napreduju. Oni će dobivati prilike da igraju i napreduju. “

Kiša koja pada ometa pripreme momčadi.

“Prije dva dana smo trenirali na terenu i bilo je loše. Durdov se ozlijedio i nedostajat će. Prebacili smo se unutra, a danas ćemo u Stobreč. Vrijeme je loše, a teren još gori.”

Što je potrebnije da bi se došlo do rezultata, pojačati obranu ili napad mora bolje raditi?

“Imali smo nekoliko dobrih šansi u ove dvije utakmice i bez problema smo mogli doći do pobjede. Moramo se držati zajedno i zajedno gurati naprijed. Bez obzira na sve i bez obzira na vrijeme. Mi uvijek idemo na pobjedu, to je naš mentalitet i tako ja radim kao trener.”

Kakav je Vaš odnos sa sportskim direktorom i kakav s predsjednikom kluba?

“Dobar. Sa mnom je lako. Imamo dobar odnos, razgovaramo o situaciji u klubu i sve je dobro.”

Na kojoj poziciji vidite Roka Brajkovića?

“On ima specifične kvalitete i odličan je na desnoj strani. Igrao je i lijevo, ali mislim da je na desnoj strani bolji. To je moje mišljenje. Naporno radi, može biti krilo, bek koji ide prema naprijed. Imamo Rebića, Bambu i Brajkovića koji mogu pokriti krilne pozicije. Možda sutra i zaigra.”