Sopić: Dečko koji je rođen u Zagrebu, a da odbije Dinamo, poslao bih ga u Vrapče

Goran Mehkek CROPIX via Guliver Image

Prošlog petka Fabio Cannavaro službeno je predstavljen kao novi trener Dinama, zamijenivši Nenada Bjelicu.

Željko Sopić, čije se ime ranije često povezivalo s Dinamom, komentirao je ovu promjenu u gostovanju na Podcast Inkubatoru.

“Ne znam kako je došlo do toga. Svakakve stvari se spominju po medijima, da je to već bilo dogovoreno prije 2-3 mjeseca. Je li istina ili ne, teško je sad izvlačiti iz konteksta iz novina. Dosta je tu oprečnih informacija. Mene kao navijača zanima: tko je smijenio Jakirovića, tko je doveo Bjelicu, tko je potjerao Bjelicu i tko je doveo Cannavara. Nema se tu što više igrati skrivača. Puno je tu pitanja bez odgovora, ali na kraju sezone će se sve vidjeti. Je li sve to dobro ili ne…”, rekao je Sopić.

Je li s vama bilo nekakvih kontakata iz Dinama?

“Nije bilo nikakvih kontakata.”

A da dođe ponuda, nekad?

“Dinamo je čista emocija, sve ostalo je posao. Jedno je za što su srce i duša, a drugo je posao.”

To nikad ne biste odbili?

“Ne. Dečko koji je rođen u ovom gradu, a da odbije Dinamo, ozbiljno bih ga poslao u Vrapče na promatranje.”