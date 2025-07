Šok na Poljudu: UEFA žestoko kaznila Hajduk zbog kršenja financijskog fair-playa

Podijeli :

xxAntexCizmicx via Guliver

Vodeće europsko nogometno tijelo, UEFA, izreklo je novčanu kaznu Hajduku zbog kršenja pravila Financijskog Fair Playa.

UEFA je na svojim službenim stranicama objavila kako je Hajduk jedan od klubova koji su kažnjeni zbog kršenja pravila financijskog fair-playa.

Splitski klub je kažnjen s ukupno 1,2 milijuna eura, od čega će 300 tisuća eura morati platiti odmah, dok je preostalih 900 tisuća uvjetna kazna koja će biti aktivirana ako Hajduk u budućnosti ponovi slične prekršaje.

UEFA u svojem izvješću nije detaljno pojasnila prirodu nepravilnosti, no ovakve kazne obično se odnose na nesrazmjer između prihoda i rashoda, kao i na kašnjenja u isplatama plaća ili obaveza prema drugim klubovima. Hajduk se tako našao pod povećalom europske kuće nogometa, a nova uprava sada će morati biti posebno pažljiva u daljnjem vođenju financija kako bi izbjegla dodatne sankcije.

“HNK Hajduk Split, Aston Villa FC, Chelsea FC, FC Barcelona i Olympique Lyonnais postigli su nagodbe s CFCB-om (Prvo vijeće Tijela za financijsku kontrolu klubova) koje obuhvaćaju razdoblje od dvije, tri ili četiri godine. Trajanje svake nagodbe ovisi o sposobnosti klubova da u zadanom roku usklade poslovanje s propisima.

Konačni cilj svih klubova je postići punu usklađenost s pravilom o prihodima od nogometa do kraja razdoblja nagodbe – odnosno do sezone 2026./27. za nagodbe u trajanju od dvije godine, do 2027./28. za trogodišnje nagodbe te do 2028./29. za one koje traju četiri godine”, navodi UEFA.