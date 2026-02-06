Službeno: Adriano Jagušić potpisao za Panathinaikos

Podijeli :

Panathinaikos FC via Facebook

Mladi hrvatski nogometaš Adraino Jagušić (20) napustio je Slaven Belupo i službeno postao novi član grčkog nogometnog velikana Panathinaikosa, objavili su klubovi.

Mladić iz Kloštra Vojakovačkog, koji je u kratkom roku oduševio hrvatsku javnost sjajnim potezima i golovima, više nije igrač Slaven Belupa. U rekordnom izlaznom transferu 20-godišnjak je preselio u redove grčkog velikana.

Premda se posljednjih dana nagađalo kako bi mogao preseliti u Dinamo, očito je ponuda atenskog kluba bila izdašnija. Jagušić je potpisao na 4.5 godine, klubovi nisu objavili financijske detalje, međutim grčki mediji navode kako se radi o pet milijuna eura, uz određeni postotak prilikom iduće prodaje.

Jagušić je dijete Slaven Belupa, koji je vrlo rano pokazao talent i već s devet godina završio u zagrebačkom Dinamu. Sedam godina kasnije, u ljeto 2021., vratio se u matični klub i postao nositelj u mlađim uzrasnim kategorijama, gdje je prije dvije godine vodio juniore do finala Kupa.

Debi za seniorsku momčad imao je u kolovozu 2023. godine, još kao maloljetnik, i te prve seniorske sezone upisao je 12 utakmica te zabio jedan gol i to Dinamu. Prošle sezone je upisao 33 nastupa postigavši šest golova uz tri asistencije, dok je ove sezone u 20 HNL dvoboja zabio sedam golova i upisao šest asistencija, a još dva gola zabio je u kupu. Ukupno je za momčad iz Koprivnice odigrao 67 utakmica, zabio 16 golova i upisao 10 asistencija.

“Možda se kod nas nije zadržao koliko bismo svi htjeli, ali se nogometnim znanjem i umijećem, ponašanjem i zalaganjem pobrinuo da ga se nikad ne zaboravi. Adriano, hvala na nezaboravnim trenucima i sretno u nastavku karijere. U svoju Plavu obitelj uvijek si dobrodošao,” objavio je Slaven Belupo.

Oglasio se i Pao. “Dobrodošao u obitelj Panathinaikosa,” objavio je Panathinaikos dodavši kako će mladi veznjak nositi dres s brojem 88. U svlačionici će ga dočekati Tin Jedvaj, koji za “zelene” igra od srpnja 2023.