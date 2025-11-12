Slaven se požalio na suđenje u SHNL-u: Već nam 557 dana nije suđen penal, a trebalo ih je biti

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Iz Slaven Belupa oglasili su se nakon što su u posljednjem kolu SuperSport HNL-a ostali uskraćeni za jedanaesterac protiv Lokomotive, a odluka sudaca izazvala je nezadovoljstvo u klubu.

Komisija nogometnih sudaca HNS-a kasnije je potvrdila da je Slavenu trebao biti dosuđen penal, no suci su na terenu procijenili drugačije. U Koprivnici su podsjetili da već više od godinu i pol nisu izvodili kazneni udarac – posljednji put to se dogodilo prije 557 dana, kada je tadašnji igrač Benedik Mioč bio izvođač s bijele točke.

Iz Slavena su se oglasili priopćenjem, koje prenosimo u cijelosti:

“Zvuči pomalo nevjerojatno, ali je itekako istinito. Nogometaši Slaven Belupa zadnji prvenstveni udarac s bijele točke imali su 4. svibnja 2024. godine. Dakle, da budemo precizniji, prije točno 557 dana, odnosno prije gotovo punih 19 mjeseci. Da budemo još malo precizniji, od tada su prošla 52 kola, cijela jedna sezona, gotovo polovica još jedne, a igrački kadar se uvelike promijenio i u toj utakmici iz aktualne postave u prvih 11 bio je tek kapetan Božić.

Bio je to dvoboj 33. kola sezone 2023./2024., a taj posljednji dosuđeni penal za našu momčad realizirao je Benedik Mioč u visokoj pobjedi nad Goricom od 4:1. Ponavljamo, od tada su prošle 52 utakmice i gotovo je nemoguće pronaći podatak kada jednoj momčadi toliko dugo nije svirana najstroža kazna. Ne samo u HNL-u, već i ostatku Europe.

Ovaj bizaran podatak mogao je otići u povijest u subotu u Zagrebu, kada na Igoru Lepinjici nije dosuđen čisti prekršaj, no suci su se odlučili za drugačiju odluku i u tome je najveći problem. Nije da kroz sve te dane, tjedne i mjesece nismo zaslužili ili kako se to popularno kaže, izborili jedanaesterac, već nam oni nisu dosuđeni. Primjera je bilo mnogo, a sudačka Komisija naknadno je nekoliko puta putem analize poručila da je Slaven Belupo oštećen.

Točno to dogodilo se i ovaj put. Mateo Erceg u samoj utakmici nije vidio potrebu za sviranjem jedanaesterca, no još je čudnija reakcija ljudi iz VAR sobe, u kojoj je glavnu riječ imao Ivan Bebek, a koji nisu vidjeli prekršaj gledajući kameru iz nekoliko kuteva i u usporenim snimkama, iako je jasno vidljivo da domaći branič nije dirao loptu, ali je zato nogom sapleo Lepinjicu.

“U trenutku dok je napadač imao kontrolu nad loptom branič je napravio prekršaj saplitanja. Ni u jednom trenutku branič nije igrao loptom niti je dodirnuo, a napadač ni u jednom trenutku nije naglasio kontakt. Smatramo da je branič nepropisno srušio napadača te da je sudac propustio dosuditi kazneni udarac, a VAR pozvati suca na pregled situacije”, objašnjeno je u analizi suđenja 13. kola.

“Zahvaljujući toj, nadamo se, nenamjernoj sudačkoj pogrešci, Slaven Belupo ostao je bez dva boda i umjesto trećeg nalazi se na petom mjestu. Možda zvuči malo, ali lani smo, podsjetimo, bez Europe ostali zbog samo jednog boda, a koliko je bilo grešaka na našu štetu ne želimo se ni prisjećati. Na kraju, možemo se samo nadati da se slične stvari na našu štetu više neće ponavljati”, zaključuju iz Slavena.