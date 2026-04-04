Sin Mladena Bartolovića zabio sjajan prvijenac u pobjedi Cibalije

Nakon uigrane akcije iz kornera, 16-godišnji Luka Bartolović sjajno je reagirao i atraktivnim volejem zatresao mrežu gostiju za prvijenac u dresu vinkovačkog kluba.

Veliki talent vinkovačkog kluba sin je Mladena Bartolovića, koji je preminuo u siječnju ove godine nakon duge i teške bolesti. Mladi napadač nije se dugo zadržao na terenu jer je zbog ozljede morao izaći već sredinom prvog dijela, a zamijenio ga je Andrija Bubnjar.

Cibalia je do kraja rutinski potvrdila pobjedu, a uz Bartolovića su zabijali još David Žabec, Bubnjar i Karlo Stapić.

Vinkovčani sada na trećem mjestu imaju šest bodova manje od vodećih Sesveta te četiri od drugog Rudeša, koji ima utakmicu manje.