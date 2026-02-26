Šafarić uoči Hajduka: Teško bi pobijedili Rijeku da nije bilo crvenog kartona

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Varaždin u subotu od 17:45 na svom stadionu dočekuje Hajduk u sklopu 24. kola HNL-a, u njihovom trećem međusobnom susretu ove sezone. Riječ je o derbiju između četvrtoplasiranog domaćina, koji ima 32 boda, i drugoplasiranih Splićana sa 46 bodova. U prvom ogledu Varaždin je kod kuće slavio 2:0, dok je susret na Poljudu završio neriješeno 1:1.

Uoči novog dvoboja Varaždin nije u idealnom ritmu, s obzirom na to da je u posljednja dva derbija upisao poraze od Rijeke i Dinama, uz ukupnu gol-razliku 1:7. Trener Nikola Šafarić najavio je susret protiv Hajduka, svjestan da će njegova momčad biti oslabljena. Zbog izostanaka neće konkurirati Vuk, Maglica, Škaričić, Barać i Ilinković, no unatoč kadrovskim problemima pokušava podići moral svlačionice.

“Moramo se psihički podići. Dečki moraju shvatiti da se nije ništa tragično dogodilo u dva poraza. Protiv Dinama smo bili odlični u prvom poluvremenu, ali tako moramo odigrati cijelu utakmicu. Bilo kakva crna rupa u našoj igri skupo će nas koštati protiv Hajduka.”

Šafarić naglašava da ih čeka zahtjevan izazov protiv momčadi koja je u dobrom nizu rezultata i vidljivom usponu forme.

“Čeka nas teška utakmica. Hajduk je u dobrom nizu, jako se podigao u formi. Vratio im se Livaja, koji je digao momčad na još višu razinu. No, nije Livaja jedina opasnost. Hajduk ove sezone više djeluje kao momčad koja izbacuje pojedince. Tu su i Šego i Pukštas.”

Posebno je istaknuo i pojačanje u zadnjoj liniji splitske momčadi.

“Osim toga, doveli su Marešića koji je jedan od najboljih stopera lige, naročito u građenju igre. Tako da su se dodatno stabilizirali otraga. Ovaj Hajduk prepoznatljiv je i po tome da prima manje golova.”

Varaždinski trener osvrnuo se i na posljednji Hajdukov nastup, pobjedu protiv Rijeke na Poljudu rezultatom 1:0, koju je odlučio Livaja.

“Hajduk bi teško pobijedio da nije bilo crvenog kartona Dejana Petrovića. Rijeka je i s igračem manje bila opasna, ali Hajduk je iskoristio nepažnju u obrani Rijeke i pobijedio. Hajduk ove sezone ne prašta.”