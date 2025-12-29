Sad je poznato koliko je Dinamo htio platiti da Jagušića vrati u Maksimir

Podijeli :

Odličnim partijama na sebe je privukao pažnju mnogih klubova.

Uživo je dragulja Slaven Belupa, Adriana Jagušića, pratio glavni skaut prve momčadi Barcelone, zanimanje je iskazao i RB Leipzig, a s Jagušićem se povezivalo i Marseille, Cremonese, Holstein Kiel, Raków, Lokomotiv Moskvu… Transfermarkt tvrdi da su zainteresirani i grčki klubovi AEK, Panathinaikos i PAOK.

Ovog ljeta Dinamo je htio vratiti svoje dijete na Maksimir, no na kraju se to nije dogodilo. Kako SN okriva, transfer je trebao iznositi čak 2,3 milijuna eura uz 30 posto Slavenu od sljedećeg transfera. Sada bi Belupo za Jagušića mogao dobiti i pet milijuna eura, a nije nemoguće ni da se taj iznos poveća.

“Nema ništa novo. Njemu se ne žuri, meni se ne žuri, polako”, poručio je Jagušićev menadžer Matej Škegro.