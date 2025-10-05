Rijeka slavila u Gorici i stigla do prve pobjede u SHNL-u nakon više od dva mjeseca

Podijeli :

INPHO/RyanxByrnex via Guliver

U susretu 9. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Rijeka je na gostovanju pobijedila Goricu sa 3-1 upisavši prvu pobjedu u posljednjih osam ligaških kola.

Aktualni prvaci su otvorili prvenstvo 2-0 pobjedom protiv Slaven Belupa, a potom spojili čak sedam kola bez pobjede, sve do gostovanja u Gorici.

Golove za goste zabili su Tiago Dantas (22), Toni Fruk (68) i Daniel Abdu-Adjei (82), dok je za Goricu zabio Filip Čuić (79).

Bila je to i prva pobjeda Victora Sancheza na klupi Rijeke. Do gostovanja u Velikoj Gorici, španjolski stručnjak je upisao jednu pobjedu u Kupu protiv Maksimira, dva ligaška remija (Lokomotiva, Istra) i dva poraza, u prvenstvu od Vukovara, te u Konferencijskoj ligi od armenskog Noaha.

Prvi su zaprijetili domaćini, u četvrtoj minuti je pucao Jurica Pršir s ruba šesnaesterca, ali pored gola. U sedmoj minuti ponovo se okušao Pršir, ali bez uspjeha.

Rijeka je odgovorila u osmoj minuti, pucao je Duje Čop, ali jednako neprecizno. U 11. minuti igrači Rijeke su tražili kazneni udarac, nakon ubačaja Tiaga Dantasa lopta je u ruku pogodila Elvira Durakovića, ali za Patrika Kolarića i VAR sobu nije bilo najstrože kazne.

U 22. minuti Rijeka je povela. Toni Fruk je poslao dugu loptu prema naprijed do Čopa čiji je udarac obranio Davor Matijaš, ali je Dantas pospremio odbijanac u praznu mrežu za prvijenac ove sezone.

Rijeka je “podebljala” prednosti u 68. minuti. Fruk je povukao s centra i nakon lažnjaka s 18 metara svladao Matijaša. Tračak nade gostima stigao je u 79. minuti kada je Čuić u gužvi pred gostujućim vratima nekako uspio ugurati loptu u mrežu za 1-2.

No, samo tri minute kasnije sve je bilo gotovo. Radeljić je iz zadnje linije poslao dugu loptu za Adu-Adjeija koji je ušao u kazneni prostor, prošao svog čuvara i pogodio suprotni kut.

Gorica je ostala na sedmom mjestu s 11 bodova, dok je Rijeka osma s bodom manje. Na vrhu su Dinamo Hajduk s po 19 bodova, no “modre” večeras još očekuje susret protiv Lokomotive.