Rijeka je prihvatila ponudu velikana, Janković ide kod jednog od najvećih trenera ikada

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver Images

Jedan od ključnih igrača Rijeke, Niko Janković, na korak je do najvećeg transfera u karijeri.

Prema pisanju Novog lista, Fenerbahče je poslao službenu ponudu, a Rijeka ju je prihvatila. Očekuje se da će posao biti finaliziran u iduća dva do tri dana, čim turski velikan završi jedan izlazni transfer.

Jose Mourinho u Jankoviću vidi idealan profil – neumornog veznjaka snažnog udarca i borbenog pristupa, što ga čini savršenim u njegovom sustavu igre.

Rijeku će istodobno napustiti i Jovan Manev. Makedonski reprezentativac nije uspio izboriti mjesto u momčadi kod trenera Đalovića pa odlazi na posudbu, uz mogućnost trajnog transfera. Novi klub zasad nije otkriven, a konačna odluka očekuje se vrlo brzo.