Rijeka je prihvatila ponudu velikana, Janković ide kod jednog od najvećih trenera ikada

Jedan od ključnih igrača Rijeke, Niko Janković, na korak je do najvećeg transfera u karijeri.
Prema pisanju Novog lista, Fenerbahče je poslao službenu ponudu, a Rijeka ju je prihvatila. Očekuje se da će posao biti finaliziran u iduća dva do tri dana, čim turski velikan završi jedan izlazni transfer.
Jose Mourinho u Jankoviću vidi idealan profil – neumornog veznjaka snažnog udarca i borbenog pristupa, što ga čini savršenim u njegovom sustavu igre.
Rijeku će istodobno napustiti i Jovan Manev. Makedonski reprezentativac nije uspio izboriti mjesto u momčadi kod trenera Đalovića pa odlazi na posudbu, uz mogućnost trajnog transfera. Novi klub zasad nije otkriven, a konačna odluka očekuje se vrlo brzo.
