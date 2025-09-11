Vraća se HNL, evo tko će dijeliti pravdu u ovom kolu

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Na službenoj stranici HNL-a objavljen je raspored parova, sudaca, delegata i kontrolora za prvenstvene utakmice 6 . kola HNL-a.

U subotu su na rasporedu dvije utakmice, a prva će se igrati u Varaždinu gdje će istoimeni domaćin s početkom u 17 sati ugostiti Hajduk. Taj će ogled suditi Patrik Kolarić, dok će u VAR sobi biti Tihomir Pejin. Kolarić je ove sezone sudio jednu utakmicu Hajduka, kada su na Poljudu svladali Istru 1961 s 2-1.

Druga utakmica igra se na Rujevici gdje će aktaulni prvak Rijeka ugostiti Jelavićevu Lokomotivu. Taj ogled sudit će Duje Strukan iz Splita, dok će u VAR sobi biti Dario Bel.

U nedjelju se prva utakmica igra na Opus Areni gdje će glavnu riječ na ogledi Osijeka i Vukovara 1991 imati Ante Čulina iz Zagreba, a njemu će iz VAR sobe pomagati Mario Zebec. Čulina je sudio utakmicu 2. kola na Opus Areni između Osijeka i Rijeke kada nije bilo pogodaka, ali zato jest sedam žutih te jednog crvenog kartona.

Patrik Pavlešić će suditi utakmicu Dinamo – Gorica, a sigurnost će mu iz VAR sobe davati Riječanin Ivan Bebek.