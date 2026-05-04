Dalmatinko Cup: Rakitić i Perišić ambasadori su turnira koji ove godine nudi jednu veliku novost

AP Photo/Laurent Cipriani via Guliver Images

Od 7. do 17. svibnja 2026. godine u Puli i Medulinu Dalmatinko Cup ponovno okuplja tisuće mladih nogometaša, potvrđujući svoju poziciju jednog od najznačajnijih međunarodnih turnira za mlađe uzraste u regiji.

Ambasadori turnira su Ivan Perišić, Senijad Ibričić, Branko Strupar i Ivan Rakitić, koji svojim imenom i karijerom dodatno potvrđuju kvalitetu, kredibilitet i međunarodni značaj projekta.

No, Dalmatinko Cup danas je daleko više od nogometnog natjecanja. Riječ je o platformi koja povezuje sport, edukaciju, turizam i razvoj mladih, stvarajući jedinstveno iskustvo za igrače, trenere, roditelje i širu zajednicu.

Kroz natjecanja u kategorijama od U-8 do U-16, turnir okuplja klubove i akademije iz brojnih zemalja, donoseći raznolikost nogometnih stilova, kultura i pristupa razvoju mladih igrača.

Među sudionicima nalaze se renomirani svjetski klubovi poput PAOK FC, HNK Hajduk Split, Udinese Calcio, S.C. Braga, Genk, Shakhtar Donetsk, Fenerbahçe, Parma, Monza, Hellas Verona, Górnik Zabrze, Blackburn Rovers i Middlesbrough, što dodatno potvrđuje globalni karakter i kvalitetu turnira.

Za mnoge sudionike, Dalmatinko Cup predstavlja prvo međunarodno natjecanje, priliku za razvoj kroz kvalitetnu konkurenciju, stvaranje prijateljstava i iskustava koja nadilaze sport.

Paralelno s turnirom održava se i More Than Football Conference, konferencija koja okuplja nogometne stručnjake, trenere, sportske djelatnike i partnere iz industrije. Među potvrđenim govornicima su Ivan Rakitić, Michael Beale, Geoff Wilson i Sandra Damjan, kao i brojni drugi stručnjaci iz europskog nogometa. Konferencija se održava u Puli 13. i 14. svibnja.

Ciljevi konferencije su poticanje razmjene znanja, razvoj mladih kroz edukaciju, povezivanje sporta s društvenim i poslovnim kontekstom. Na taj način Dalmatinko Cup aktivno doprinosi razvoju nogometa ne samo na terenu, već i izvan njega.

Posebnu vrijednost projektu daje i Special Power League, turnir koji se održava u sklopu Dalmatinko Cupa i promiče inkluziju djece i mladih s teškoćama u razvoju kroz nogomet.

Ovaj segment dodatno naglašava društvenu odgovornost projekta, a snažno ga podržavaju ambasadori turnira, među kojima se posebno ističe Ivan Perišić, čime se šalje jasna poruka o važnosti jednakih prilika u sportu.

Poseban segment događanja je i street football experience. Kroz freestyle i ulični nogomet sport se približava široj publici, aktivno se uključuju građani i posjetitelj, stvara se dinamična i atraktivna atmosfera u gradu. Ovaj segment dodatno naglašava inkluzivnost i dostupnost nogometa kao univerzalnog jezika koji povezuje ljude.

Dalmatinko Cup kontinuirano ulaže u digitalizaciju i unapređenje iskustva sudionika – od live stream prijenosa utakmica do analitike performansi igrača i razvoja vlastite mobilne aplikacije.

Cilj je jasan: stvoriti moderan, međunarodno relevantan sportski događaj koji prati najviše standarde organizacije i komunikacije.

Projekt Dalmatinko Cup koji ove godine okuplja sudionike iz 33 države svijeta, nije samo turnir. To je mjesto prvih velikih nogometnih iskustava, platforma za razvoj i edukaciju, prostor susreta različitih kultura i projekt koji ostavlja dugoročan utjecaj na zajednicu.

U vremenu kada sport sve više prelazi granice igre, Dalmatinko Cup pokazuje kako nogomet može biti pokretač razvoja, povezivanja i pozitivnih promjena.