Dalić uskoro pred odlukom, hoće li Beljo i(li) Segečić uloviti avion za Ameriku?

Podijeli :

xxTomxDubravecx via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija ulazi u završni dio priprema za Svjetsko prvenstvo, a izbornik Zlatko Dalić uskoro će morati donijeti ključne odluke oko sastava. Prema pravilima FIFA-e, rok za slanje proširenog popisa igrača je 11. svibnja, čime će se definirati širi krug kandidata za nastup na Mundijalu.

Uoči početka turnira, reprezentaciju očekuju i dvije pripremne utakmice početkom lipnja.

Prva je na rasporedu 2. lipnja protiv Belgije na Rujevici, dok će 6. lipnja igrati protiv Slovenije u Varaždinu. To će ujedno biti i posljednje provjere prije odlaska na Svjetsko prvenstvo. Konačan popis od 26 igrača mora biti predan najkasnije do 1. lipnja, a klubovi su obvezni pustiti reprezentativce do 25. svibnja.

Hrvatska će svoj nastup na turniru otvoriti 17. lipnja protiv Engleske u Dallasu. Nakon toga slijedi susret s Panamom u Torontu, dok će grupnu fazu zaključiti utakmicom protiv Gane u Philadelphiji.

Nakon predaje završnog popisa, izbornik može napraviti promjene samo u iznimnim okolnostima, poput ozljeda, i to najkasnije 24 sata prije prve utakmice.

Veliki dio rostera praktično je zaključen pa se kao glavno pitanje nameće mogu li se iz drugog plana u avion za SAD ubaciti Dion Drena Beljo i Adrian Segečić o kojima se u zadnje vrijeme najviše priča kao potencijalnim novim imenima na popisu.