U zemlji protivnika Hrvatske na SP-u istražuje se moguće namještanje prvenstvene utakmice

U Panami, srednjoameričkoj zemlji s čijom će reprezentacijom igrati Hrvatska na Svjetskom prvenstvu, otvorena je istraga oko mogućeg namještanja subotnje prvenstvene utakmice između drugoplasirane Alianze i šestoplasiranog Sportinga.

Alianza je pobijedila s 3-2 pogotkom u 90. minuti kada je Sportingov vratar Jose Calderon (40), nakon ubačene lopte gotovo iz kornera, umjesto da ju prihvati pao s njom u vlastiti gol uz stativu.

Njegov mladi suigrač iz napada Gustavo Herrera (20) optužio ga je da je to namjerno učinio.

“Jose Calderon je prokleti namještivač utakmica, a ima ih još mnogo. Ne srame se, jasno to daju do znanja“, napisao je na društvenim mrežama, a čiju objavu su prenijele španjolske novine Marca.

“Svi vide igrača s puno iskustva, koji je nekoć predstavljao zemlju, umiješanog u ovo sranje. Je li to primjer koji pokazuje mlađoj generaciji?“, dodao je.

Calderon, bivši reprezentativac Paname s 44 nastupa, odgovorio je da je “autogol bio plod nesreće“.

“Iskreno se ispričavam svojim suigračima, trenerskom osoblju, obitelji i navijačima. U potpunosti preuzimam odgovornost za isključivo sportsku i nenamjernu pogrešku“, rekao je.

“Kategorički odbacujem svaki pokušaj povezivanja ovoga s ponašanjem suprotnim integritetu sporta. Zadržavam pravo poduzeti odgovarajuće pravne mjere protiv bilo koje osobe ili subjekta koji lažnim ili neutemeljenim izjavama pokuša naštetiti mojoj časti i ugledu“, izvijestio je preko društvenih mreža.

Panamska nogometna liga izvijestila je u ponedjeljak da je otvorila formalnu istragu o “ozbiljnom incidentu” koji se dogodio tijekom utakmice 2. svibnja između Alianze i Sportinga iz San Miguelita, a koji bi mogao ugroziti integritet natjecanja.

“Uzimajući u obzir presumpciju nevinosti, djelovat ćemo s najvećom strogošću i provesti istragu u najvećoj mogućoj mjeri“, poručio je organizator natjecanja iz te zemlje s 4 milijuna stanovnika. Dodao je da će zatražiti “primjerene kazne” dokažu li se nepravilnosti.

Panama i Hrvatska će igrati na Svjetskom prvenstvu 23. lipnja u gradu Torontu. U skupinu su još Engleska i Gana.