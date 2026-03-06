Poznato kolike kazne Hajduk i Dinamo moraju platiti zbog pirotehnike Torcide i BBB-a

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige, Alan Klakočer, donio je odluke o disciplinskim kaznama za 24. kolo SuperSport HNL-a.

Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja, prenosi HNS.

Evo kakvu je kaznu dobio Garcia zbog crvenog kartona protiv Rijeke