Evo kakvu je kaznu dobio Garcia zbog crvenog kartona protiv Rijeke

Robert Matić / Hajduk.hr

Trener Bijelih doznao je kaznu zbog crvenog kartona na Rujevici.

Trener Hajduka Gonzalo Garcia kažnjen je novčanom kaznom od 400 eura zbog prigovaranja sucu tijekom četvrtfinalne utakmice SuperSport Hrvatskog kupa protiv Rijeke.

Garcia je u 52. i 90. + 21. minuti dobio dvije javne opomene, nakon čega je isključen.

Disciplinski odbor HNS-a kaznio ga je prema pravilniku, uzimajući u obzir da prekršaj nije prouzročio ozbiljnije posljedice te da trener do sada u ovom natjecanju nije bio kažnjavan za slične prekršaje