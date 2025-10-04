Policija privela ‘navijača’ koji je rasistički vrijeđao stopera Varaždina

Podijeli :

Foto: NK Varaždin

Skandal koji je u petak potresao hrvatski nogomet dobiva svoj epilog.

Stoper Varaždina Lamine Ba (28) bio je žrtva rasističkog vrijeđanja tijekom utakmice 9. kola SuperSport HNL-a u Puli. U 88. minuti susreta protiv Istre navijač s tribine dobacio mu je niz uvreda, nakon čega je Ba reagirao i krenuo prema osobi koja ga je vrijeđala. Sudac Patrik Pavlešić prekinuo je igru, ali nije primijenio FIFA-in protokol protiv rasizma.

Ba se nakon utakmice oglasio na Instagramu:

“Tijekom današnje utakmice protiv NK Istre, oko 88. minute, netko mi je s tribina doviknuo riječ ‘banana’. U 2025. ovo se više ne bi smjelo događati. Rasizmu nije mjesto u ovom svijetu, a još manje na stadionu gdje su prisutna djeca. Iskreno, uopće me nije briga za tu riječ — nitko nije ponosniji od mene što sam crnac. Ali sljedeći put, ako to netko želi reći, neka barem ima hrabrosti doći i reći mi to u lice nakon utakmice. Kukavice.”

Policija je brzo identificirala počinitelja i privela ga. Radi se o 66-godišnjaku koji je, prema policijskom priopćenju, “igraču gostujuće momčadi dobacivao poruke čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne pripadnosti te mu time povrijedio dostojanstvo”.

Protiv njega je podnesen optužni prijedlog. Policija je zatražila do 30 dana zatvora i zabranu dolaska na utakmice Istre i hrvatske reprezentacije u trajanju od dvije godine, kao i novčanu kaznu zbog kršenja Zakona o suzbijanju diskriminacije.