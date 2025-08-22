Počela je Druga NL: Uskok upisao premijernu pobjedu u novom formatu, Mladost također slavila

Podijeli :

Foto: NK Uskok Klis

Počeo je treći rang hrvatskog nogometa, odnedavno zvan i Druga Nogometna Liga. U petak su čast otvaranja dobili Hrvatski dragovoljac i Uskok Klis te Mladost Ždralovi i Grobničan. Pobjede u susretima prvog kola ostvarili su Uskok i Mladost.

Uskoku je ovo bio debi u Drugoj NL, barem otkad se format promijenio. Oni su inače bili stalni trećeligaš u južnom dijelu Hrvatske, ali su spajanjem svih trećih liga “pali” u četvrti rang.

Lani su osvojili Treću NL – jug, a sada su protiv Hrvatskog dragovoljca upisali premijernu pobjedu s 2:0. Golove za Uskok zabili su Josip Zeljković i Peter Ugwuodo.

Mladost iz Ždralova duže je vrijeme član Druge NL pa ne čudi njihova pobjeda protiv Grobničana. U pobjedi kluba koji se nalazi u blizini Bjelovara pogotke su zabili Nikola Marić i Maks Slunjski dok je za Grobničan poraz u 70. minuti ublažio Franko Bosančić.