Otkriveno Livajino stanje s ozljedom, ali nije on jedini koji ima problema u Hajduku

Robert Matić / Hajduk.hr via Guliver

Hajduk se nakon reprezentativne stanke vraća prvenstvenim obavezama u SuperSport HNL-u.

U prvoj utakmici nakon pauze Bijeli će u nedjelju od 16 sati gostovati kod Istre 1961 u Puli. Trener Gonzalo Garcia ima nekoliko briga oko sastava, ali i nekoliko dobrih vijesti.

Kapetan Marko Livaja dobro se oporavlja od ozljede zadnje lože zbog koje je morao napustiti igru protiv Lokomotive, a posljednji nalazi pokazuju značajan napredak. Postoji realna mogućnost da zaigra već protiv Istre, iako vjerojatno s ograničenom minutažom, piše Index.

S druge strane, Abdoulie Sanyang i dalje je izvan pogona zbog ozljede kvadricepsa koju vuče još od poraza protiv Varaždina (2:0). Iako se nakratko vratio na teren protiv Dinama, ozljeda mu se obnovila i od tada je izvan pogona. Propustio je posljednje tri utakmice, a njegov povratak još nije poznat.

Zbog problema s listom vrlo vjerojatno neće nastupiti ni Fran Karačić, dok bi se mladi veznjak Bruno Durdov mogao vratiti u kadar nakon oporavka od ozljede gležnja.

Najveća nepoznanica ostaje Adrion Pajaziti, koji je u kratkom vremenu postao ključni igrač veznog reda Hajduka. Propustio je nastup za Albaniju zbog bolova u koljenu. Snimke su pokazale da nema puknuća ni oštećenja ligamenta, no bol još nije u potpunosti nestala. U Hajduku s njim postupaju vrlo oprezno i neće riskirati njegov povratak dok se stanje ne stabilizira. Ako se ne oporavi u idućih nekoliko dana, vjerojatno će propustiti utakmicu u Puli.