Ostaje li Rebić i sljedeće sezone u Hajduku? Evo kakva je situacija

13. ožu 2026
Robert Matić / Hajduk.hr

Sezona za Hajduk praktički je završena, a u 26. kolu SuperSport HNL-a Splićani na Poljudu dočekuju Lokomotivu (nedjelja, 15:00) u utakmici koja nema veliki rezultatski značaj.

Hajduk zaostaje deset bodova za Dinamom i izgledi za naslov su minimalni, no klub je već fokusiran na slaganje kadra za iduću sezonu.

Po završetku sezone istječu ugovori četvorici igrača: Anti Rebiću, Anthonyju Kaliku, Dariju Melnjaku i Ismaelu Dialli, dok posudba Ikera Almene iz saudijskog Al Qadsiaha također istječe, a Hajduk nema opciju otkupa. Od spomenute četvorke, zasad je jedino Rebić jasno označen kao igrač kojeg klub želi zadržati, zahvaljujući konstantnom doprinosu i solidnim nastupima na terenu.

Ipak, nastavak suradnje vjerojatno neće biti pod istim financijskim uvjetima, prenosi Germanijak. Rebić je prošle sezone potpisao ugovor vrijedan 450.000 eura godišnje, no financijska situacija u klubu sada je znatno teža. Primjerice, Ivan Rakitić pristao je do kraja sezone obnašati funkciju tehničkog direktora bez plaće.

Budući ugovori, uključujući i Rebićev, morat će biti skromniji, iako je sam igrač već iskazao želju za ostankom na Poljudu.

