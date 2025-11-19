Odigrao dvije utakmice u 24 sata i zabio prvijenac: Mudražija nije imao sreće pa sam iskoristio priliku

Nakon utakmice oglasio se Fran Topić, koji je dan ranije tek u 4 sata ujutro stigao u Zagreb iz Mađarske, gdje je nastupao za U-21 reprezentaciju. Unatoč napornom putovanju, priključio se momčadi u Karlovcu i postigao svoj prvi pogodak u dresu Dinama.

“Od početka smo se dogovorili da idemo hrabro naprijed i da što prije zabijemo gol. Na kraju je bilo tako kao što smo se dogovorili. Da, sinoć sam igrao utakmicu protiv Mađarske, pobijedili smo 2:0 i odmah poslije toga smo išli za Zagreb. Ranije sam zvao šefa da pitam hoću li biti u kadru i dogovorili smo se da dođem. Na nesreću Mudražije koji se ozlijedio, upao sam u zadnji čas i iskoristio tu priliku”, kazao je Topić.

Najavili ste prije utakmice da ćete zabiti gol ako dobijete priliku.

“Vjerujem u sebe i svoju kvalitetu i u ono što radim i kako treniram. Čekam svoju priliku.”

U drugom poluvremenu ste zaigrali i na desnom boku. Kako ste se tamo snašli?

“Nije mi to prirodna pozicija, ali igrat ću sve što se traži od mene, makar bio i golman.”

Za tri dana dolazi Varaždin u prvenstvu.

“Da, dolazi nam jedan jak protivnik koji igra moderan nogomet, ali mi smo Dinamo i idemo svaku utakmicu na pobjedu, pogotovo na Maksimiru. Idemo po tri boda.”

Sjećaš li se primjera da je tako neki igrač u manje od 24 sata odigrao dvije utakmice?

“Iskreno, ne znam, ali mislim da ih ima. Sigurno nisam jedini, ali drago mi je da sam upisao dvije pobjede u manje od 24 sata.”