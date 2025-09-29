Objavljeni kandidati za SHNL nagrade u rujnu, evo tko je među nominiranima

Objavljeni su kandidati za individualne nagrade SuperSport HNL-a za rujan.
Igrač mjeseca:
-
Arber Hoxha (Dinamo) – 2 utakmice, 2 pogotka, 1 asistencija
-
Iuri Tavares (Varaždin) – 3 utakmice, 1 asistencija
-
Josip Mitrović (Slaven Belupo) – 3 utakmice, 2 pogotka
-
Nail Omerović (Osijek) – 3 utakmice, 4 pogotka
-
Sandro Kulenović (Dinamo) – 3 utakmice, 2 pogotka
Trener mjeseca:
-
Nikica Jelavić (Lokomotiva) – 1 pobjeda, 1 remi, 1 poraz
-
Nikola Šafarić (Varaždin) – 2 pobjede, 1 poraz
-
Mario Carević (Gorica) – 2 pobjede, 1 poraz
Gol mjeseca:
-
Arber Hoxha (Dinamo – Slaven Belupo)
-
Marijan Čabraja (Gorica – Slaven Belupo)
-
Mateo Lisica (Dinamo – Slaven Belupo)
-
Monsef Bakrar (Hajduk – Dinamo)
-
Nail Omerović (Osijek – Vukovar)
Obrana mjeseca:
-
Franko Kolić (Slaven Belupo – Istra)
-
Ivica Ivušić (Hajduk – Dinamo)
-
Marko Malenica (Osijek – Vukovar)
-
Oliver Zelenika (Varaždin – Hajduk)
-
Osman Hadžikić (Dinamo – Slaven Belupo)
Glasanje je otvoreno, a podsjetimo da su u kolovozu priznanja dobili Rokas Pukštas (igrač mjeseca, Hajduk), Gonzalo Garcia (trener mjeseca, Hajduk), Gonzalo Villar (gol mjeseca, Dinamo) i Davor Matijaš (obrana mjeseca, Gorica). Svoj glas možete dati OVDJE.
