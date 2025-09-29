Noćna akcija na Maksimiru: Vatrogasci spašavali navijača koji je zaspao na stadionu

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver

Zagrebački vatrogasci objavili su kako su imali zanimljivu intervenciju.

Dinamo je u nedjelju u sklopu 8. kola dočekao na Maksimiru Slaven Belupo i na kraju slavio 4:1. No, jedan navijač ostao je na stadionu i dugo u noć nakon utakmice. Zagrebački vatrogasci morali su intervenirati usred noći.

“Znamo da volite Dinamo, ali nema potrebe prespavati na tribini!

Intervencija br. 2449 – Otvaranje vrata

Maksimirska cesta 128 | 29.09.2025. u 02:29 U sitne noćne sate naši dečki pozvani su na nesvakidašnju tehničku asistenciju – spašavanje jednog odanog navijača koji je, izgleda, odlučio ostati „do zadnje minute” na stadionu GNK Dinamo. Prema dojavi policije, gospodin je ostao ispod zapadne tribine. Nakon male akcije – jedna karika manje na lancu i malo rezačkog šarma – vrata su otvorena, a navijač pušten na slobodu.

A našem navijaču poručujemo: Dinamo se voli svim srcem… ali nakon tekme se ide doma!”, poručili su iz JVP Zagreb.