Novi posao Dinama i Rijeke: Mladi branič seli na Rujevicu

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Moreno Živković (22) više nije igrač Dinama. Mladi stoper karijeru nastavlja u Rijeci, koja ga je dovela bez plaćanja odštete, dok su Zagrepčani zadržali pravo na 25 posto iznosa od njegova budućeg transfera.

Time se nastavlja praksa poslova između Dinama i Rijeke, klubova koji su posljednjih godina često razmjenjivali igrače.

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Živković je proljetni dio prošle sezone proveo na posudbi u Vukovaru, gdje je u 14 nastupa postigao jedan pogodak. Prije toga nije se uspio izboriti za veću minutažu u Dinamu, a dodatno ga je usporila i ozljeda.

Iako je ovog ljeta bio dio priprema prve momčadi i dobivao priliku u prijateljskim utakmicama, nije se našao u planovima trenera Marija Kovačevića, ponajviše zbog velike konkurencije u posljednjoj liniji.

Za prvu momčad Dinama upisao je devet službenih nastupa, uz jedan pogodak i jednu asistenciju, dok je prije povratka na Maksimir odigrao 26 utakmica za Lokomotivu. Prema Transfermarktu, njegova tržišna vrijednost procjenjuje se na 350 tisuća eura.