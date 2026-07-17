Zvijezda Dinama odlazi u Lazio za 12 milijuna eura?

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AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Lazio je obnovio pregovore s Dinamom oko dovođenja stopera Sergija Domíngueza.

Kako piše talijanski insajder Gianluca Di Marzio, rimski klub priprema novu ponudu, a posao bi mogao dosegnuti vrijednost od oko 12 milijuna eura.

.@OfficialSSLazio , nuovi contatti con Sergi Dominguez: si va verso il prestito con obbligo di riscatto intorno ai 12 milionihttps://t.co/Z0SRapSQAE — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 16, 2026

Prema dostupnim informacijama, pregovara se o posudbi uz obvezni otkup. Ranija ponuda Lazija, koja je uključivala 3,5 milijuna eura za posudbu i još osam milijuna kroz otkup, nije zadovoljila Dinamo, pa Talijani uskoro planiraju poslati poboljšane uvjete.

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Španjolski branič stigao je prošlog ljeta iz Barcelone za 1,2 milijuna eura te se brzo nametnuo kao jedan od ključnih igrača Modrih. Prošle sezone odigrao je 38 utakmica u svim natjecanjima, pritom zabio dva gola i upisao četiri asistencije.

Transfermarkt njegovu tržišnu vrijednost procjenjuje na devet milijuna eura, dok Barcelona ima pravo na dio zarade od njegova budućeg transfera.