Novi peh igrača Osijeka, iznenada završio na operacijskom stolu

Marin Franov CROPIX via Guliver Images

NK Osijek obavijestio je javnost kako je njegov igrač Roko Jurišić bio podvrgnut operativnom zahvatu.

“Naš prvotimac Roko Jurišić u nedjelju je (28. prosinca) morao na operaciju slijepog crijeva. Osjetio je mučninu i bolove, a nakon ustanovljene dijagnoze, odrađen je rutinski operativni zahvat kako bi se uklonili njegovi zdravstveni problemi”, izvijestili su s Opus Arene.

Inače, iza Roka Jurišića je već jedna poduža pauza zbog frakture metatarzalne kosti, zbog koje je tek krajem rujna upisao prvi nastup ove sezone.

Po povratku u momčad stabilizirao se kao starter, ali ni njemu kao ni cijeloj momčadi Osijeka ovo nije bila dobra polusezona budući da su je završili na posljednjem mjestu SHNL-a.

“Znamo da se Roko relativno brzo vratio treninzima nakon što je tijekom ove godine imao frakturu metatarzalne kosti, a sigurni smo kako će i u ovom slučaju u najkraćem mogućem roku biti spreman za trenažni proces. Za par dana će napustiti bolnicu i u obiteljskom okruženju nastaviti s oporavkom. Naravno da mu pritom želimo sve najbolje!”, poručili su iz Osijeka.

Povratkom u klub Borne Barišića, koji igra upravo na Jurišićevoj poziciji, u Osijeku su se nadali ove zime unovčiti Jurišića tako da bi ovaj nepredviđeni događaj mogao pokvariti planove i igraču i klubu. Očekuje se da bi se Jurišić mogao vratiti u akciju kroz par tjedana.