Unatoč najavama o završetku sezone, vratio se Joško Gvardiol! Starta za City u važnoj utakmici

Podijeli :

AP Photo/Dave Thompson via Guliver

Manchester City večeras ugošćuje Crystal Palace u iznimno važnoj Premier liga utakmici. Cityju je pobjeda neophodna kako bi ostali u igri za titulu – trenutačno zaostaju pet bodova za Arsenalom, ali uz utakmicu manje.

Pobjedom bi se plasirali na samo dva boda zaostatka, čime bi borba za naslov trajala barem do sljedećeg utorka i Cityjevog gostovanja kod Bournemoutha.

Svaki rezultat osim pobjede praktički bi otvorio Arsenalu vrata naslova – Topnici bi već u ponedjeljak, trijumfom nad Burnleyjem na Emiratesu, mogli proslaviti titulu. Upravo zbog takvog pritiska, Pepe Guardiola odlučio se u udarnu postavu uvrstiti Joška Gvardiola, unatoč tome što je hrvatski reprezentativac nedavno operiran zbog ozljede skočnog zgloba i prognozama da ga do kraja sezone nećemo vidjeti na terenu. Do ozljede je Gvardiol nastupio na 23 utakmice za City u svim natjecanjima, uz dva gola i pet asistencija.

Novi ugovor za Gvardiola

Paralelno s povratkom na teren, Manchester City Gvardiolu je uputio ponudu novog, izdašnog ugovora koji bi ga na Etihadu zadržao sve do 2033. godine. Hrvatski branič, koji je u ljeto 2023. stigao iz RB Leipziga, brzo se nametnuo kao jedan od ključnih igrača momčadi te je već u prvoj sezoni okitio naslov prvaka. Nova ponuda podrazumijeva znatno povećanje plaće, a klub ne anticipira poteškoće u pregovorima i nada se potpisu već ovog ljeta. Sportski direktor Hugo Viana na taj bi način osigurao još jednog od stupova momčadi, nakon niza nedavnih produljenja ugovora s Reillyjem, Ricom Lewisom, Savinhom, Rubenom Diasom i Bettinellijem.

Pogled prema Svjetskom prvenstvu

Gvardiolov oporavak posebno je bitan i za Hrvatsku, koja na Svjetskom prvenstvu, od 11. lipnja do 19. srpnja u SAD-u, Kanadi i Meksiku, nastupa u skupini L zajedno s Engleskom, Panamom i Ganom.