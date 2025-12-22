Borna Barišić novi je igrač Osijeka

Podijeli :

(AP Photo/Thanassis Stavrakis) via Guliver Image

Borna Barišić (33) ponovno je u redovima NK Osijeka. Trenutačno posljednjeplasirani klub SuperSport HNL-a na društvenim je mrežama objavio video s Opus Arene u kojem se pojavljuje Barišić, čime je najavljen njegov povratak i skora službena potvrda transfera.

Iskusni lijevi bek tako se vraća u svoj rodni grad i klub u kojem je započeo profesionalnu karijeru. U Osijek dolazi bez odštete jer je od ljeta bio slobodan igrač, nakon što je ostao bez kluba uslijed teške ozljede. Njegov posljednji angažman bio je u Trabzonsporu, odakle je početkom godine posuđen Leganesu.

Nažalost, već u prvom nastupu za španjolskog prvoligaša doživio je puknuće prednjih križnih ligamenata. Nakon dugotrajnog oporavka, sada se vraća kako bi pomogao momčadi Željka Sopića u borbi za ostanak u ligi.

Barišić je ranije nosio kapetansku vrpcu Osijeka te je za klub upisao ukupno 124 nastupa, postigavši osam pogodaka i zabilježivši 22 asistencije. U seniorskoj momčadi Osijeka igrao je od 2013. do 2015., nakon čega ga je otkupio Dinamo.

Na Maksimiru nije dobio značajniju priliku pa se, nakon posudbe u Lokomotivi, 2016. vratio u Osijek, gdje je proveo još dvije sezone. Potom je ostvario transfer u Rangerse vrijedan 2,45 milijuna eura.

U dresu glasgowskog kluba proveo je šest godina i upisao čak 236 nastupa. Tijekom tog razdoblja bio je redovit član hrvatske reprezentacije pod vodstvom Zlatka Dalića, nastupivši na Europskom prvenstvu 2021. i Svjetskom prvenstvu 2022., na kojem je Hrvatska osvojila brončanu medalju. Ukupno je za reprezentaciju upisao 35 nastupa i postigao jedan pogodak.