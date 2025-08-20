Navijači Osijeka: Imamo Pajača na konopcima, vrijeme je za inat i bunt našeg kluba!

Podsjetimo, klub je u ponedjeljak na službenim kanalima objavio videozapise u kojima je prigovorio na odluke suca Igora Pajača, smatrajući da je Osijek oštećen za crveni karton i jedanaesterac. Iako Sudačka komisija ne dijeli takvo mišljenje, mnogi u javnosti stali su na stranu Osijeka.

Osječka navijačka stranica Bijelo-plava birtija otišla je korak dalje te je pozvala klub da službeno zatraži izuzeće Igora Pajača s budućih utakmica Osijeka. Prenosimo njihovu objavu s Facebooka:

Osijek se žali na suđenje protiv Varaždina: ‘Čekamo audio’ VIDEO / Show Igora Pajača u Saudijskoj Arabiji, igrači poludjeli nakon dosuđenog penala!

“Ekipa s podcasta Tribina kaže da je Varaždin morao dobiti crveni karton + čisti penal za Osijek. Joško Jeličić na MAXSportu pojačava momentum i kaže da je Varaždin trebao dobiti dva crvena + također čisti penal za Osijek nije sviran.

Stotine i stotine poruka te komentara od ljudi koji nisu navijači Osijeka, nego su samo realni i objektivni pratitelji HNL-a govore isto! Dinamo je jednim priopćenjem smijenio Dadića, Hajduk je svojim pritiskom smijenio Brunu Marića. Mi imamo Pajača na konopcima, samo treba napisati žustrije priopćenje i završiti s tom pričom jednom zauvijek.

Vrijeme je za inat i bunt našeg kluba! Dokaze imate. Cijela država je na našoj strani u ovoj situaciji. ZATRAŽITE IZUZEĆE IGORA PAJAČA S UTAKMICA NK OSIJEKA“, stoji u objavi.