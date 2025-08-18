Osijek se žali na suđenje protiv Varaždina: ‘Čekamo audio’

Podijeli :

Osijek je u nedjelju u 3. kolu SuperSport HNL-a odigrao 0:0 protiv Varaždina, a već dan kasnije na društvenim mrežama objavio je kompilaciju dvaju spornih trenutaka s utakmice kojima je izrazio nezadovoljstvo suđenjem glavnog arbitra Igora Pajača i njegovih pomoćnika.

Prva situacija dogodila se u 2. minuti, kada je napadač Varaždina Ivan Mamut oštro startao na braniča Osijeka Emina Hasića, zahvativši ga visoko podignutom nogom. Sudac je dosudio samo prekršaj, bez opomene, iako u Osijeku smatraju da je prekršaj bio za crveni karton.

Drugi sporni detalj zbio se u prvom dijelu, kada je Yannick Toure u pokušaju da dođe do lopte pred vratarom Zelenikom pao nakon što ga je Mario Mladenovski povlačio. Pajač nije pokazao na bijelu točku, unatoč Osijekovim prigovorima da je riječ o kaznenom udarcu.

Uz video, Osijek je poručio: “Što još treba da se odluka ‘proda’? Video imamo, sada čekamo i audio.” Time su se osvrnuli na slučaj od prošlog tjedna kada se Varaždin žalio na VAR komunikaciju. Tada je, prilikom isključenja njihovog igrača Antonija Boršića protiv Slaven Belupa, u razgovoru glavnog suca Duje Strukana i VAR suca Ivana Bebeka zabilježena rečenica: “Da prodamo odluku, pokušaj malo naglasiti ovaj udarac koljenom u glavu.