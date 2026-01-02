Najveći Osijekov talent odbija potpisati novi ugovor i ide u Dinamo?

Podijeli :

NK Osijek

Osijek bi u skoroj budućnosti mogao ostati bez jednog od svojih najvećih aduta, 19-godišnjeg Antona Matkovića, koji se nedavno vratio na teren nakon teške ozljede koljena.

Mladi napadač je u veljači prošle godine, u derbiju na Poljudu, potrgao križne ligamente upravo u trenutku kada mu se spremao veliki ljetni transfer.

Nakon dugotrajne rehabilitacije Matković se uspješno oporavio, ponovno uhvatio natjecateljski ritam i već pokazao da je ozljeda stvar prošlosti. U pretprošlom kolu zabio je pogodak protiv Gorice i potvrdio da se vraća u pravu formu.

Ipak, kako pišu Sportske novosti, njegova budućnost na Opus Areni vrlo je neizvjesna. Navodno je odbio produžiti ugovor, a postojeći mu vrijedi do ljeta iduće godine. To znači da će Osijek ovog ljeta ući u situaciju da mu igrač ulazi u posljednju godinu ugovora, što automatski smanjuje njegovu tržišnu vrijednost. Prema Transfermarktu, cijena mu je već pala s četiri na tri milijuna eura.

Razvoj situacije pomno prati Zvonimir Boban, koji je poznat kao veliki Matkovićev simpatizer. Dinamo već dulje vrijeme pokazuje interes, a zimski prijelazni rok mogao bi se pokazati kao idealan trenutak za realizaciju transfera. Ako Matković na proljeće ponovno eksplodira, njegova bi cijena mogla značajno porasti, pa bi Dinamo mogao pokušati reagirati već u siječnju.

Sam igrač, prema dostupnim informacijama, ne želi napustiti klub bez odštete te mu je važno da Osijek na transferu zaradi. Stoga se čini izvjesnim da će do prodaje doći – ako ne u nadolazećem razdoblju, onda gotovo sigurno tijekom ljeta.