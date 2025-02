‘Marić nije jedini krivac za slabe izvedbe Dinama’

Podijeli :

Nakon pobjede protiv Šibenika te hvatanja bodovnog zaostatka za vodećim Hajdukom i drugoplasiranom Rijekom u HNL-u, Dinamo je odlučio smijeniti sportskog direktora.

Radi se o Marku Mariću, koji je na toj funkciji bio skoro godinu dana (imenovan u ožujku prošle godine). Marića nije spasila činjenica da se sa milanskim Interom dogovorio oko transfera Petra Sučića u iznosu od 14 milijuna eura ili čak više od toga (prije toga imao glavnu ulogu u dovođenju Maximea Bernauera i Ronaela Pierrea-Gabriela, iako nije bio sportski direktor).

Branko Karačić, trener BiH premijerligaša Posušja je za Sportklub progovorio o Marićevoj smjeni. Dotaknuo se razloga od strane Uprave, Velimira Zajeca koji se usprotivio odluci, činjenice da je smjena došla tijekom drugog dijela sezone te Fabija Cannavara i njegovog mandata.

Kako komentirate smjenu Marića s mjesta sportskog direktora Dinama?

“To je vrlo teško komentirati jer nismo unutra, ali sigurno da se neke čudne stvari događaju u Dinamu i da Dinamo trenutačno ne radi na način, koji je do sada imao pa da svi budu zadovoljni. Previše je promjena što se igrača i trenera tiče, a jedini koji mogu znati te dati svoje istinito i kvalitetno mišljenje su ljudi koji vode klub.”

Uprava je nabrojala šest razloga za otkaz Mariću. Među njima izdvaja se dovođenje brojnih stranaca, koji nisu pokazali da su velika pojačanja i na kojima se neće zaraditi s prodajom. Isto tako nije pronašao partnera s kojim bi se stvorila suradnja vezano za drugu momčad.

“Na neki način možda je sudjelovao u nekakvim greškama, ali nije kriv jer nije pronašao partnera za drugu momčad. Svaka momčad radi za svoje igrače, a ne za drugi klub. Smatram da je kao svaki sportski direktor vjerojatno griješio u dovođenju igrača, ali sigurno je imao dopuštenje od trenera i ljudi iz Uprave koji su mu dali suglasnost oko dovođenja.”

Zajec je bio protiv odluke Uprave i pokušao je spasiti Marića, ali nije uspio u tome.

“Zajec ga je branio, ali karte su u rukama Uprave. Ako ima sukoba, Uprava će pobijediti i donijeti odluku u kojem smjeru želi ići.”

Je li vas iznenadila Marićeva smjena?

“Normalno da me je iznenadila. Nevjerojatno je da ljudi iz Uprave nisu shvatili koji su problemi u Dinamu s obzirom da su u zadnjih šest ili sedam mjeseci promijenili tri trenera i sportskog direktora uoči završetka prijelaznog roka. To nije dobar znak za simpatizere i Dinamo kao klub. Ako se to trebalo raditi, onda je trebalo biti ranije.”

Ono što je čudno jest da se ova smjena dogodila kada je drugi dio sezone aktualan.

“Ovo je još čudnije, ali ljudi u klubu znali su što se radi i trebali su znati što je normalno. Ako su to htjeli učiniti, trebali su ranije reagirati. Smatram da Marić nije jedini krivac za slabe izvedbe Dinama te velike promjene što se igrača i struke tiče.”

Osim Marića, spomenulo se da je trener Cannavaro stavio mandat na raspolaganje i da je Dinamo kontaktirao Sopića. Međutim, objavljeno je priopćenje u kojem se demantira takva informacija.

“Vrlo korektno od Cannavara da je ponudio svoj mandat ako ga je Marić doveo. Smatram da je Dinamo reagirao onako kako jest i to su sada igre živaca između Cannavara te Uprave.”