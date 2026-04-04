Livaković neće braniti protiv Osijeka, njegova ozljeda je ozbiljnije prirode

Trener Dinama, Mario Kovačević, na jučerašnjoj press konferenciji potvrdio je da Livaković mora na dodatne preglede zbog problema s mišićem. Livaković se s američke reprezentativne turneje vratio tek u četvrtak, a radi istegnuća mišića bit će izvan terena otprilike dva tjedna, prenosi tportal.

Kovačević: Livaković je imao neke probleme, a Matković? Uvijek je bilo priča…

To znači da će propustiti današnji susret s Osijekom, polufinale Kupa protiv Gorice u srijedu te gostovanje kod Vukovara. Postoji mogućnost da se oporavi za derbi s Rijekom 18. travnja.

Na golu će danas biti Ivan Filipović, koji je bio prvi izbor Kovačevića prije Livakovićeva povratka.

Mogući sastav Dinama za Osijek: Filipović – Galešić, Dominguez, McKenna, Goda – Zajc, Mišić, Stojković – Bakrar, Beljo, Vidović.