Kulenoviću se protiv Slaven Belupa dogodilo nešto što nikada nije u profesionalnoj karijeri

Nogomet 28. ruj 202523:21 0 komentara
Guliver

Dinamo je u posljednjoj utakmici 8. kola SuperSport HNL-a na Maksimiru svladao Slaven Belupo 4:1.

Strijelci su bili Arber Hoxha, Sandro Kulenović, Monsef Bakrar i Mateo Lisica, dok je za goste pogodio Adriano Jagušić.

Modri su ovom pobjedom ostali prvi s tri boda više od Hajduka, a Slaven je osmi s devet bodova. Momčad Marija Kovačevića upisala je i treću uzastopnu pobjedu.

Kulenović je u 60. minuti pri vodstvu 3:0 promašio kazneni udarac koji mu je obranio Osman Hadžikić, što je bio njegov prvi promašeni penal u seniorskoj karijeri nakon savršenih 13/13. U mlađim kategorijama promašio je dva, oba u dresu hrvatske reprezentacije, protiv Švedske 2016. i Italije 2017. godine.

