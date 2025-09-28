Kulenoviću se protiv Slaven Belupa dogodilo nešto što nikada nije u profesionalnoj karijeri

Dinamo je u posljednjoj utakmici 8. kola SuperSport HNL-a na Maksimiru svladao Slaven Belupo 4:1.
Strijelci su bili Arber Hoxha, Sandro Kulenović, Monsef Bakrar i Mateo Lisica, dok je za goste pogodio Adriano Jagušić.
Modri su ovom pobjedom ostali prvi s tri boda više od Hajduka, a Slaven je osmi s devet bodova. Momčad Marija Kovačevića upisala je i treću uzastopnu pobjedu.
Kulenović je u 60. minuti pri vodstvu 3:0 promašio kazneni udarac koji mu je obranio Osman Hadžikić, što je bio njegov prvi promašeni penal u seniorskoj karijeri nakon savršenih 13/13. U mlađim kategorijama promašio je dva, oba u dresu hrvatske reprezentacije, protiv Švedske 2016. i Italije 2017. godine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!