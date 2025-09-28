Kovačević: Jesam li trebao Belju staviti na stopera?

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

U posljednjem susretu osmog kola hrvatskog nogometnog prvenstva Dinamo je na stadionu Maksimir porazio Slaven Belupo 4:1 odvojivši se od Hajduka na vrhu ljestvice.

Nakon pobjeda protiv Hajduka (2:0) i Fenerbahčea (3:1), Dinamo je nastavio pobjednički niz i uvjerljivim slavljem protiv Slaven Belupa.

Golove za Modre zabili su Arber Hoxha (40), Sandro Kulenović (45+2), Monsef Bakrar (56) i Mateo Lisica (72), dok je za goste zabio Adriano Jagušić (67). Dinamo je mogao i uvjerljivije slaviti, ali Kulenović u 60. minuti nije realizirao jedanaesterac, njegov udarac obranio je Osman Hadžikić.

Trener Dinama Mario Kovačević nakon utakmice dao je svoja razmišljanja.

“Zaslužena naša pobjeda, ušli smo dobro, nismo htjeli dozvoliti da utakmica bude kao protiv Gorice. Slavenu nismo dozvolili gotovo ništa. Nakon prvog gola ubrzo je došao i drugi, to je najbitnije. Bio sam prezadovoljan do zamjena igrača, neki igrači nisu tako dobro odigrali nakon ulaska u igru. Svaka čast mojim igračima, čestitam i Slavenu, mi smo bili bolji”, rekao je Kovačević u uvodu.

Zašto je stavio Theophilea i McKennu od prve minute, dva slična stopera?

“Ne razumijem? Što bi trebali biti različiti? Čvrsti su, kakvi i trebaju biti, ne razumijem pitanje. Theophile je najiskusniji igrač, McKenna igra. Jesam li trebao Belju staviti na stopera?”

Jaka je konkurencija u napadu?

“Kulenović i Lisica su zabili, ali danas me veseli igra u obrani.”

Bennacer je tražio penal od Kulenovića?

“Bennacer je predivan dečko, no Kulenović je naš izvođač. To je normalno, da su se oni dogovorili ja bih to prepustio njima.”

Veseli li ga forma?

“Kako ne. Imamo dobru sezonu, ne bih se htio vraćati, ali znam da možemo i bolje. Moj stožer već će večeras raditi pripreme za Maccabi.”

Nekoliko riječi o Hoxhi?

“Sigurno. Radi dobro, kad sam došao ovdje bilo je pitanje hoće li otići. Odmah kad sam došao rekao sam mu da će igrati. Ovo što radi, to od njega očekujem. Veseli me njegova forma, nadam se da nije doživio težu ozljedu.”