Krilni napadač potpisao novi ugovor s Hajdukom

Dosadašnji mu je ugovor istjecao krajem sezone, a novi ga veže za klub još tri godine, prenosi Index.

Na početku sezone bio je važan dio momčadi Gonzala Garcíje – startao je u sve četiri utakmice kvalifikacija za Konferencijsku ligu i u prvom kolu SHNL-a protiv Istre.

No nakon tog razdoblja upao je u tešku fazu. Više od mjesec dana nije dobio ni minute, potom je u nastavku sezone četiri puta ulazio tek u završnicama susreta, skupivši ukupno vrlo malo vremena na terenu.

U devet nastupa nema gol ni asistenciju, a Transfermarkt ga procjenjuje na 500 tisuća eura.

Brajković je prethodno bio jedan od ključnih igrača Hajdukove juniorske momčadi koja je 2023. pod vodstvom Marijana Budimira stigla do finala Lige prvaka mladih, gdje je izgubila od AZ Alkmaara 5:0.