Kovačević u problemima: Evo tko bi mogao propustiti derbi na Poljudu

“Čini mi se da Lisica nije dobro, koliko sam vidio u svlačionici. Riječ je o ozljedi leđa”, rekao je nakon utakmice trener Mario Kovačević.

Prema informacijama Sportskih novosti, Lisica se u četvrtak osjećao nešto bolje, ali još nije sigurno hoće li biti spreman za veliki derbi, a njegove šanse za nastup zasad su male. Slična je situacija i s Arberom Hoxhom, koji se oporavlja od problema s leđima, dok je dodatna tegoba za momčad ozljeda Juana Cordobe na posljednjem treningu.

Ako Lisica i Hoxha ne budu spremni, Kovačević će morati kombinirati krilne pozicije: desno konkuriraju Fran Topić i Monsef Bakrar, a lijevo Gabriel Vidović, Cardoso Varela i mladi Patrik Horvat, koji bi nakon dobre igre protiv Kurilovca mogao dobiti više prilike u prvom sastavu.