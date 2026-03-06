Kovačević u problemima: Evo tko bi mogao propustiti derbi na Poljudu

Dinamo bi za nedjeljni derbi s Hajdukom na Poljudu mogao ostati bez Matea Lisice. Mladi krilni napadač napustio je četvrtfinalni susret Kupa protiv Kurilovca već u 25. minuti zbog problema s leđima.
“Čini mi se da Lisica nije dobro, koliko sam vidio u svlačionici. Riječ je o ozljedi leđa”, rekao je nakon utakmice trener Mario Kovačević.
Prema informacijama Sportskih novosti, Lisica se u četvrtak osjećao nešto bolje, ali još nije sigurno hoće li biti spreman za veliki derbi, a njegove šanse za nastup zasad su male. Slična je situacija i s Arberom Hoxhom, koji se oporavlja od problema s leđima, dok je dodatna tegoba za momčad ozljeda Juana Cordobe na posljednjem treningu.
Ako Lisica i Hoxha ne budu spremni, Kovačević će morati kombinirati krilne pozicije: desno konkuriraju Fran Topić i Monsef Bakrar, a lijevo Gabriel Vidović, Cardoso Varela i mladi Patrik Horvat, koji bi nakon dobre igre protiv Kurilovca mogao dobiti više prilike u prvom sastavu.
