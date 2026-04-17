Jedan od najboljih igrača Rijeke besplatno dolazi u Dinamo, sve je dogovoreno?

Gleb Soboliev PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver

Dinamo već slaže kadar za novu sezonu, a jedna od zanimljivijih priča dolazi iz domaćeg prvenstva.

Na Maksimiru traže rješenja u obrani, a pogled je, čini se, usmjeren prema stoperu Rijeke Stjepanu Radeljiću, koji iza sebe ima vrlo dobru sezonu i mogao bi stići bez odštete. Mediji iz BiH prenijeli su da je Dinamo ozbiljno zainteresiran za njega.

Radeljić nije produžio ugovor s Rijekom i na kraju sezone napušta Rujevicu, što ga čini posebno privlačnom opcijom za klubove koji traže pouzdano rješenje bez dodatnih troškova. Prema pisanju Sportskih novosti, kontakt između Radeljića i Dinama već postoji, a uvjeti dolaska navodno su dogovoreni.

U Dinamu su svjesni da ih na ljeto čekaju promjene u obrani. Scott McKenna i Sergi Domínguez privukli su interes brojnih europskih klubova pa je vrlo moguće da će barem jedan od njih otići. U takvoj situaciji dovođenje novog stopera postaje prioritet, a Radeljić se nameće kao logičan izbor zbog iskustva u HNL-u i stabilnih nastupa za Rijeku.

Radeljić je član Rijeke od ljeta 2023., a prošle sezone osvojio je duplu krunu. Za Rijeku je upisao 110 nastupa, uz pet golova i šest asistencija.

Tijekom karijere igrao je još za Sheriff Tiraspol, Široki Brijeg, Osijek i drugu momčad Stuttgarta, dok je prve nogometne korake napravio u Zrinjskom i Vitezu. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine debitirao je u lipnju 2024. godine i zasad ima četiri nastupa.