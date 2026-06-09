Istra ima novog trenera

Nogometaši Istre 1961 u novu će sezonu ući s novim trenerom. Pulski klub službeno je potvrdio dolazak Javiera Cabella, koji je s Istrom potpisao jednogodišnji ugovor.
Španjolski stručnjak iza sebe ima bogato iskustvo u različitim nogometnim ulogama. Tijekom karijere bio je koordinator omladinske škole Villarreala, a radio je i kao skaut španjolskog kluba. Kao glavni trener vodio je Ciezu, Castellón i Cultural Leonesu.
Osim trenerskog posla, Cabello je obnašao funkciju tehničkog direktora Elchea, dok je od 2017. godine četiri godine surađivao sa stručnim stožerima Deportivo Alavésa.
Iz Istre 1961 novom treneru poželjeli su dobrodošlicu te puno uspjeha u predstojećoj sezoni, u kojoj će predvoditi zeleno-žute s klupe pulskog prvoligaša.
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