Johan Tan potpisao za Dugopolje: Postao je tako prvi nogometaš iz svoje države koji će igrati u Hrvatskoj

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NK Dugopolje

Hrvatski drugoligaš Dugopolje doveo je 20-godišnjeg krilnog napadača Jonana Tana, koji je time postao prvi nogometaš rođen u Singapuru s profesionalnim ugovorom u nekom hrvatskom klubu.

Tan je rođen 27. lipnja 2006. godine, ljevak je i prvenstveno igra na poziciji desnog krila. Nogometno se školovao u akademiji Lion City Sailorsa, jednog od najpoznatijih singapurskih klubova, za čiju je seniorsku momčad debitirao već sa 16 godina. Ubrzo je postao jedan od istaknutijih proizvoda njihova programa razvoja mladih igrača.

Nakon nastupa za Young Lionse odlučio je napraviti korak prema Europi. Igrao je u Portugalu za U-23 momčadi Estrele Amadore i Vizele, gdje je proveo prošlu sezonu na posudbi. I dalje je ugovorno vezan uz Lion City Sailorse, s kojima ima ugovor do ljeta 2029. godine.

Njegova tržišna vrijednost trenutačno se procjenjuje na oko 50 tisuća eura.

Stigao i do reprezentacije Singapura

Dobre igre u Portugalu donijele su mu i poziv u seniorsku reprezentaciju Singapura. U listopadu prošle godine našao se na popisu reprezentacije za kvalifikacijske utakmice Azijskog kupa protiv Indije.

Dolaskom u Dugopolje Tan sada ulazi u novu fazu karijere i pokušat će se nametnuti u hrvatskom nogometu.

Priča koja povezuje Tana i Mirka Grabovca

Tanov dolazak ima i posebno zanimljivu poveznicu s hrvatskim nogometom. Prije njega je samo jedan singapurski reprezentativac nastupao u Hrvatskoj – Mirko Grabovac.

Grabovac je krajem 1990-ih igrao u Hrvatskoj, a 1999. godine preselio se u Singapur. Tamo je izgradio vrlo uspješnu karijeru, dobio državljanstvo i nastupio 12 puta za reprezentaciju Singapura.

A upravo je Grabovac danas dio Dugopolja. Od ovog ljeta obnaša funkciju voditelja Škole nogometa tog kluba.

Tako je Tanov dolazak stvorio gotovo filmski zatvoren krug – čovjek koji je prije više od 25 godina krenuo iz Hrvatske prema singapurskom nogometu danas u Dugopolju sudjeluje u razvoju prvog nogometaša rođenog u Singapuru koji je dobio profesionalni ugovor u Hrvatskoj.