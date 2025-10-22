Hajdukovac oduševio u Puli, a njegov bivši trener otkriva: ‘Zamjerili su mi kad sam ga uveo…’

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

U uvjerljivoj pobjedi Hajduka protiv Istre u Puli (0:3) Luka Hodak je sa svojih 18 godina debitirao u početnoj postavi i oduševio sigurnom igrom te zrelim nastupom za svoje godine.

“Hodak je jedan dragulj iz Hajdukove Akademije. Mislim da je odigrao jako zrelu, kvalitetnu utakmicu, prvi put od prve minute za Hajduk. Mene to ne čudi, imao sam ga zadovoljstvo trenirati”, rekao je za Dalmatinski portal Luka Vučko, bivši Hajdukov stoper i trener u Akademiji pa nastavio:

“Imao sam jednu zanimljivu situaciju, on je bio mlađi kadet. Igrali smo protiv Dinama na Poljudu, izgubili smo 1:2, Dinamovo 2005. godište je bila jako kvalitetna generacija, ali smo dobro odigrali u polju. Vrbančić, koji sad igra u Osijeku, riješio je tu utakmicu s dva gola. Poanta je da sam u drugom poluvremenu uveo Luku, koji je biološki bio još mlađi pionir, a ne kadet.

Malo su mi zamjerili ljudi iz rukovodstva. Bilo je pitanje: ‘Zašto uvodiš Hodaka, njihovo krilo ima metar i devedeset…’ Moj odgovor je bio: ‘Zato što će biti igrač. I on treba osjetiti ovakvu utakmicu. Ako trebam ja dobiti po glavi i biti loš trener jer sam izgubio – jesam, ali Luka Hodak će vam biti igrač’. Tako da mi je drago vidjeti ga.”